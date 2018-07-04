Головним тренером ФК Львів став бразилець

ФК "Львів" призначив головним тренером 47-річного бразильця Жилмара да Сілву.

Футбольний клуб "Львів" призначив на пост головного тренера команди бразильського фахівця Жилмара Тадеу да Сілви.

Контракт із 47-річним тренером підписано на два роки, повідомляє прес-служба футбольного клубу.

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Жилмар Тадеу да Сілва провів перше тренування команди в якості головного тренера ФК «Львів».

На початку тренувальних занять генеральний директор «городян» Андрій Паньків презентував команді новоспеченого наставника, побажавши йому успіхів на цій посаді. Тренер привітав колектив, представив гравцям своїх помічників.

До нового тренерського штабу львів'ян увійшли екс-форвард "Карпат" Вільям Роша Батіста, тренер Юрій Панфілов та тренер воротарів Тарас Гребенюк. Також в якості граючого тренера штаб поповнив Сергій Борзенко.

«Дуже радий тому шансу, який мені надало керівництво клубу. Відтепер потрібно буде серйозно працювати, і тоді успіхи не заставлять себе чекати», - сказав новий наставник львів'ян.

Жилмар Тадеу да Сілва в минулому сезоні працював у клубі Чао Пак Кей, що виступає в чемпіонаті Макао і минулого сезону зайняв друге місце.

З 2010-го по 2014-й рік уродженець Сан-Паулу вже працював на теренах України, виконуючи обов’язки тренера юнацької команди й асистента наставника запорізького «Металурга».

У новому сезоні 2018-2019 ФК "Львів" отримав місце в Прем'єр-лізі, замінивши в елітному дивізіоні "Верес".