Один з лідерів збірної Уругваю Кавані може пропустити чвертьфінал ЧС-2018
Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані став єдиним футболістом, який пропустив тренування команди перед матчем 1/4 фіналу плей-офф чемпіонату світу зі збірною Франції.
Кавані, який отримав набряк м'язи ноги у зустрічі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти команди Португалії (2:1), пропустив заняття команди, повідомляє ТАСС.
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Збірна Уругваю в групі А перемогла команди Єгипту (1:0), Саудівської Аравії (1:0) і Росії (3:0), посівши перше місце в турнірній таблиці. У матчі 1/8 фіналу уругвайці здобули перемогу над португальцями з рахунком 2:1.
Раніше тренування збірної Уругваю також пропускав Луїс Суарес.
У чвертьфіналі збірна Уругваю зіграє з командою Франції. Зустріч пройде 6 липня і почнеться о 17:00 за Києвом.