Збірна Хорватії обіграла Данію у серії пенальті і вийшла у чвертьфінал ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 1:1 (3:2).

На чемпіонаті світу-2018 з футболу завершився черговий матч 1/8 фіналу, в якому зустрічалися збірні Хорватії та Данії.

Гра завершилась з рахунком 1:1 (3:2 у серії пенальті), повідомляє офіційний сайт змагань.

Команди розпочали матч вкрай активно, забивши протягом перших 4 хвилин гри два голи. Вже на першій хвилині точним ударом відзначився данець Матіас Йоргенсен, а за 3 хвилини Маріо Манджукіч зрівняв рахунок.

Надалі команди діяли значно менш активно і більш раціонально. Це стосувалося, як основного, так і додаткового. А наприкінці ігрового часу, на 108-й хвилині, Лука Модрич вийшов один на один з воротарем, обіграв того, заробив пенальті і... сам не реалізував його.

Нарешті, в серії пенальті перший удар не реалізували данці. Удар Крістіана Еріксена воротар Даніель Субашич відбив у штангу. Наступний удар - вже гравця збірної Хорватії - відбив ногами воротар датської збірної Каспер Шмейхель. Надалі команди забили по два голи, а потім Субашич відбив удар Лассе Шона. Швейхель не відстав від колеги по амплуа і відбив удар Йосипа Пиварича, Після чого Субашич відбив удар Крон-Делі, а Іван Ракітіч забив переможний гол своєї команди - 3:2