Збірна Німеччини: яким би гірким не був виліт, ми його заслужили

Бундестім опублікувала звернення до вболівальників після сенсаційного раннього вильоту з ЧС-2018.

Національна збірна Німеччини з футболу після поразки від Південної Кореї (0:2) у заключному матчі групового етапу та вильоту з ЧС-2018 звернулася до вболівальників.

Текст звернення опубліковано на сторінці команди в Twitter.

«Дорогі вболівальники! Ми розчаровані так само, як і ви! Чемпіонат світу проходить лише раз на чотири роки, і ми виношували величезні плани. Нам шкода, що ми не зіграли як личить чемпіонам світу. Яким би гірким не був виліт, ми його заслужили.

Ваша підтримка була чудовою як у Німеччині, так і на стадіонах. У 2014 році в Ріо ми разом святкували чемпіонство. Але в спорті також є місце поразкам і визнання зверхності суперника.

Ми вітаємо Швецію і Мексику з виходом в плей-офф, а Південну Корею – з вчорашньою перемогою», – йдеться в офіційній заяві.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна Німеччини програла команді Південної Кореї, сенсаційно посіла останнє 4-е місце в групі і вилетіла з ЧС-2018 вже за підсумками першого - групового - етапу змагань.