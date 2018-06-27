Швейцарія не змогла обіграти Коста-Ріку в заключному матчі групи ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 2:2.

На чемпіонаті світу-2018 з футболу завершився заключний матч Групи Е, в якому збірна Швейцарії зустрічалася з командою Коста-Ріки.

Гра завершилася з рахунком 2:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Явний аутсайдер групи комнада Коста-Ріки, яка до цього програла два матчі, зуміла дати бій міцному середняку європейського футболу і навіть забити два голи.

На точний удар швейцарця Бреліма Джемалі на 31-й хвилині, костариканці відповіли не менш красивим ударом Кендалла Вастона на 56-й. В кінцівці матчу, здавалося, клас збірної Швейцарії позначився. На 88-й хвилині влучний удар завдав Йосип Дрмич. Але вже у доданий арбітром час, на 90+3 хвилині Янн Соммер зрізав м'яч у власні ворота і дозволив суперникам уникнути поразки - 2:2.

Таким чином, збірна Швейцарії набрала 5 очок і посіла 2-е місце в Групі. У команди Коста-Ріки на рахунку 1 бал у трьох матчах і останнє місце в групі.

Як повідомляв УНІАН, ЧС-2018 проходить з 14 червня по 15 липня.