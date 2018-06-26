Збірна Хорватії обіграла ісландців, набравши максимум очок у групі ЧС-2018
23:12, 26 червня 2018Футбол
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Переможний гол хорвати забили на 90-й хвилині матчу.
Ісландія - Хорватія - 1:2 / REUTERS
На чемпіонаті світу з футболу відбувся матч групи D, в якому збірна Хорватії обіграла Ісландію з рахунком 2:1.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Після нічийного першого тайму основні події розгорнулися у другій половині гри. Бадель вивів хорватів вперед, однак Г. Сігурдссон на 76-й хвилині реалізував пенальті і зрівняв рахунок.
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На 90-й хвилині удар Перішича приніс хорватській збірній перемогу.
Ця третя перемога поспіль для збірної Хорватії на турнірі. Вона набрала максимум очок у групі - 9.
Ісландія не змогла створити сенсацію і посіла останнє місце в групі, маючи 1 очко.
У підсумку в 1/8 фіналу з групи D вийшли Хорватія і Аргентина.
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