Збірна Хорватії обіграла ісландців, набравши максимум очок у групі ЧС-2018

23:12, 26 червня 2018
Футбол
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Ісландія - Хорватія - 1:2 / REUTERS

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Після нічийного першого тайму основні події розгорнулися у другій половині гри. Бадель вивів хорватів вперед, однак Г. Сігурдссон на 76-й хвилині реалізував пенальті і зрівняв рахунок.

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На 90-й хвилині удар Перішича приніс хорватській збірній перемогу.

Ця третя перемога поспіль для збірної Хорватії на турнірі. Вона набрала максимум очок у групі - 9.

Ісландія не змогла створити сенсацію і посіла останнє місце в групі, маючи 1 очко.

У підсумку в 1/8 фіналу з групи D вийшли Хорватія і Аргентина.

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Теги: #ЧС-2018 у Росії#збірна Хорватії