У Києві прийняли рішення про святкування Дня Динамо

У цьому році свято пройде 8 вересня.

Офіційний сайт Київської міської ради повідомив про прийняте депутатами рішення щодо святкування Дня Динамо. Очікується, що в цей день вихованці школи "Динамо" будуть проводити сімейне свято, популяризуючи різні види спорту.

Дану ініціативу підтримали 85 депутатів Київради.

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При цьому мова йде не тільки про популяризацію футболу, а також про бокс, боротьбу, фехтування, легку атлетику та інші види спорту.

У числі тих, хто підтримав ініціативу - олімпійські чемпіони Вадим Гутцайт (фехтування), Інеса Кравець (легка атлетика), Ольга Харлан (фехтування), а також призер чемпіонату світу з біатлону Андрій Дериземля.

Відзначати День Динамо будуть кожної другої суботи вересня. Цьогоріч свято відзначатиметься 8 вересня.