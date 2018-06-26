Чергове падіння Роналду встановило рекорд чемпіонатів світу за кількістю пенальті

Зараз у матчах турніру призначено вже 20 пенальті, а зіграно лише близько половини поєдинків.

Чемпіонат світу з футболу-2018 побив рекорд за кількістю пенальті. Незважаючи на те, що на турнірі зіграно близько половини матчів, попереднє досягнення по 11-метровим вже вдалося перевершити.

На 53-й хвилині вчорашньої гри Іран - Португалія був призначений пенальті за порушення правил проти Кріштіану Роналду в штрафному майданчику іранської збірної. Сам же Роналду вирішив виконати удар з 11-метрової позначки, однак пробив невдало. Тим самим португалець повторив "подвиг" Мессі, який також не забив пенальті на турнірі в грі з Ісландією.

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Пенальті у ворота збірної Ірану став 19-м за рахунком на чемпіонаті світу в Росії.

Зараз у матчах турніру призначені вже 20 пенальті, з них тільки 15 - реалізовані.

Найбільше число пенальті - 18 - раніше було призначено на чемпіонатах світу в Італії у 1990 році, у Франції в 1998 році і у Південній Кореї та Японії в 2002 році.

Слід зазначити, що на ЧС-2018 вперше використовується VAR – система відеоповторів, яка дозволяє суддям переглядати спірні епізоди гри.

Чемпіонат світу проходить з 14 червня по 15 липня в 11-ти російських містах.