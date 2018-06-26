Чорноморець має зайняти місце Полтави в складі учасників Прем'єр-ліги

Таке рішення більшістю голосів ухвалили інші клуби УПЛ.

Клуби УПЛ одноголосно проголосували за повернення «Чорноморця» в Прем'єр-лігу.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Питання членства «Чорноморця» в УПЛ тепер буде розглянуте на найближчому засіданні виконкому ФФУ.

На голосуванні вибір стояв між кропивницькою "Зіркою" та одеським "Чорноморцем", які в попередньому сезоні брали участь у змаганнях Прем'єр-ліги.

Також розглядалася кандидатура «Інгульця» (Петрове, Кіровоградська область), але клуб відмовився від пропозиції через неможливість встигнути виконати одну з вимог УПЛ.

Читайте такожСтало відомо, які клуби можуть замінити Полтаву в Прем'єр-лізі

Заявку на участь в УПЛ подавав і «Фенікс» (Буча, Київська область), раніше відомий як «Сталь» (Кам'янське), але клуб не пройшов атестацію для Прем'єр-ліги.

"Чорноморець" згоден замінити "Полтаву", яка за спортивним принципом заслужила право участі у Прем'єр-лізі, обігравши "Чорноморець" в перехідних матчах, але потім знялася з УПЛ через недопуск свого стадіону.

Також повідомляється, що новим президентом «Чорноморця» стане Вадим Новинський, а нинішній керівник клубу Клімов йде з клубу.

Як повідомляв УНІАН, клуби УПЛ у факсовому режимі повинні були обрати заміну «Полтаві» в УПЛ.