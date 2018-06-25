Збірна Саудівської Аравії сенсаційно обіграла Єгипет на чемпіонаті світу

Обидві команди не пробилися в плей-офф.

На чемпіонаті світу з футболу відбувся заключний матч групового етапу в квартеті А, в якому збірна Саудівської Аравії сенсаційно обіграла команду Єгипту.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь аравійців, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Рахунок у матчі відкрив Мохамед Салах на 22-й хвилині. Однак на 45-й Аль-Фарадж зрівняв рахунок, а на 90-й хвилині перемогу для Саудівської Аравії вирвав Аль-Досарі.

Таким чином, збірна Саудівської Аравії посіла 3-є місце в групі А, а Єгипет провалив турнір, не набравши жодного очка.

Як повідомляв УНІАН, у цьому матчі був встановлений рекорд чемпіонатів світу - 45-річний голкіпер збірної Єгипту Ессам Ель-Хадарі став найстаршим гравцем в історії світових першостей.