Збірна Саудівської Аравії сенсаційно обіграла Єгипет на чемпіонаті світу
На чемпіонаті світу з футболу відбувся заключний матч групового етапу в квартеті А, в якому збірна Саудівської Аравії сенсаційно обіграла команду Єгипту.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь аравійців, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Рахунок у матчі відкрив Мохамед Салах на 22-й хвилині. Однак на 45-й Аль-Фарадж зрівняв рахунок, а на 90-й хвилині перемогу для Саудівської Аравії вирвав Аль-Досарі.
Таким чином, збірна Саудівської Аравії посіла 3-є місце в групі А, а Єгипет провалив турнір, не набравши жодного очка.
Як повідомляв УНІАН, у цьому матчі був встановлений рекорд чемпіонатів світу - 45-річний голкіпер збірної Єгипту Ессам Ель-Хадарі став найстаршим гравцем в історії світових першостей.