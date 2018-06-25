Чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії: розклад матчів на 26 червня

За результатами чотирьох матчів визначиться підсумковий розклад в групах С і D.

У вівторок, 26 червня, на чемпіонаті світу з футболу в Росії відбудуться чотири матчі в рамках вирішального, 3-го туру групового етапу. За їх підсумками визначаться чергові команди, які продовжать боротьбу на наступному етапі, в плей-офф.

Поєдинки відбудуться в групах С і D.

Розклад ігор 26 червня:

Данія - Франція, 17:00 (Москва, стадіон "Лужники") - Група C

Австралія - Перу, 17:00 (Сочі) - Група C

Нігерія - Аргентина 21.00 (Санкт-Петербург) - Група D

Ісландія - Хорватія, 21.00 (Ростов-на-Дону) - Група D

Час початку матчів вказано київський.

Прогнози букмекерів

Збірну Франції, яка поки на чемпіонаті світу не показує яскравої гри, букмекери, тим не менш, вважають фаворитом у матчі з Данією. Коефіцієнт на успіх французів - 2,22, на перемогу Данії - 4,63. Варіант нічиєї оцінюється показником 2,66.

В іншому поєдинку цієї групи - між Австралією і Перу - на думку експертів букмекерських контор, явного лідера немає. Трохи вище шанси у Перу, чий коефіцієнт на перемогу - 2,46, тоді як у австралійців - 3,01.

Букмекери мало вірять в успіх Ісландії, яка зіграє з лідером групи D - Хорватією. Показник перемоги остров'ян на ставках - 3,54, на перемогу хорватів можна поставити з коефіцієнтом 2,16.

Нігерія і Аргентина зустрінуться в матчі за вихід в 1/8 фіналу, і явна перевага - на боці південноамериканської збірної. Перемога команди Мессі - 1,54, успіх африканців - 6,29.

Головний інтерес

Ніщивна поразка збірної Аргентини в минулому турі (0:3 від Хорватії) поставила дворазових чемпіонів світу на край прірви. Судячи з повідомлень ЗМІ, команду роздирають внутрішні конфлікти, а головний тренер Хорхе Сампаолі фактично втратив контроль над ситуацією.

Як стверджують джерела, близькі до команди, стартовий склад на матч з Нігерією будуть визначати самі гравці, а функції наставника зведені до нуля.

У такій ситуації важлива наявність лідера на футбольному полі, і де, як не тут повинні проявитися найкращі якості Ліонеля Мессі. Зрештою, у його кар'єрі це фактично останній шанс виграти чемпіонат світу.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок на ЧС-2018 проходять також чотири матчі.

Чемпіонат світу з футболу-2018 проходить в Росії з 14 червня по 15 липня. Матчі проходять в 11 містах на 12 стадіонах (в Москві приймають ігри відразу дві арени).