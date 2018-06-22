Відомий у минулому італійський футболіст Раванеллі став тренером київського "Арсеналу"

Італійський фахівець підписав контракт за схемою 1+1.

Сьогодні в Києві відбулося призначення головного тренера футбольного клубу-новачка Прем'єр-ліги "Арсенал".

Контракт з італійським фахівцем Фабріціо Раванеллі був підписаний прямо на прес-конференції, на очах у журналістів, повідомляє кореспондент УНІАН.

Контракт підписано за системою 1+1 - на рік, але з можливістю пролонгації ще на такий самий термін. Інші подробиці контракту не наводяться.

Тренерський штаб Раванеллі також буде складатися з італійських фахівців.

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Також на прес-конференції зазначалося, що в новому сезоні УПЛ 2018/19 столична команда буде проводити свої матчі в самому центрі Києва, в двох хвилинах пішої ходи від Хрещатика, на стадіоні "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, "Арсенал" став новачком УПЛ за підсумками змагань сезону 2017/18 в Першій лізі.

Раванеллі відомий за виступами за італійські "Ювентус" (Турин) "Лаціо" (Рим), французький "Олімпік" (Марсель) і англійський "Мідлсбро".

В якості тренера у нього є невеликий досвід роботи у французькому "Аяччо", з якого він був звільнений за кілька місяців роботи після серії поразок.