Голкіпер луганської "Зорі" Лунін післязавтра підпише контракт з мадридським "Реалом" - ЗМІ

За молодого українського голкіпера «Зоря» отримає великі гроші.

Голкіпер луганської «Зорі» і збірної України Андрій Лунін підпише контракт з мадридським «Реалом».

Про це повідомляє Xsport з посиланням на власні джерела.

Юристи іспанського гранда і гравця вже досягли принципової домовленості щодо трансферу, а сама угода буде оформлено 21 червня, коли Лунін прибуде в Мадрид.

За перехід 19-річного голкіпера «королівський клуб» заплатить 9 мільйонів євро.