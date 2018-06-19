Голкіпер луганської "Зорі" Лунін післязавтра підпише контракт з мадридським "Реалом" - ЗМІ

18:41, 19 червня 2018
Футбол
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Лунін у найближчі дні може стати гравцем "Реала" / zik.ua

Про це повідомляє Xsport з посиланням на власні джерела.

Юристи іспанського гранда і гравця вже досягли принципової домовленості щодо трансферу, а сама угода буде оформлено 21 червня, коли Лунін прибуде в Мадрид.

За перехід 19-річного голкіпера «королівський клуб» заплатить 9 мільйонів євро.

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Теги: #Андрій Лунін#Реал Мадрид#Зоря Луганськ