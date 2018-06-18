Шахтар підписав контракт з форвардом Динамо Мораєсом

Бразилець грав за "Динамо" з 2015 року.

Екс-форвард «Динамо» Жуніор Мораєс підписав контракт з «Шахтарем».

Про це повідомив офрциальный сайт гірників.

Жуніор Мораєс перейшов у «Шахтар» на правах вільного агента. Його контракт з «Динамо» закінчився цього літа.

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Мораєс грав за «Динамо» з 2015 року і провів за команду 85 матчів, забив 34 голи і зробив 6 гольових передач.

Це вже четверте придбання "Шахтаря" за останні два дні. Раніше гірники підписали двох бразильських виконавців - форварда Фернандо і півзахисника Майкона, а також українського голкіпера Олексія Шевченка.