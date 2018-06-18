Шахтар підписав контракт з форвардом Динамо Мораєсом
09:09, 18 червня 2018Футбол
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Бразилець грав за "Динамо" з 2015 року.
Жуніор Мораєс - в "Шахтарі" / shaktar.com
Екс-форвард «Динамо» Жуніор Мораєс підписав контракт з «Шахтарем».
Про це повідомив офрциальный сайт гірників.
Жуніор Мораєс перейшов у «Шахтар» на правах вільного агента. Його контракт з «Динамо» закінчився цього літа.
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Мораєс грав за «Динамо» з 2015 року і провів за команду 85 матчів, забив 34 голи і зробив 6 гольових передач.
Це вже четверте придбання "Шахтаря" за останні два дні. Раніше гірники підписали двох бразильських виконавців - форварда Фернандо і півзахисника Майкона, а також українського голкіпера Олексія Шевченка.
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