Шахтар підписав контракт з форвардом Динамо Мораєсом

09:09, 18 червня 2018
Футбол
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Жуніор Мораєс - в "Шахтарі" / shaktar.com

Про це повідомив офрциальный сайт гірників.

Жуніор Мораєс перейшов у «Шахтар» на правах вільного агента. Його контракт з «Динамо» закінчився цього літа.

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Мораєс грав за «Динамо» з 2015 року і провів за команду 85 матчів, забив 34 голи і зробив 6 гольових передач.

Це вже четверте придбання "Шахтаря" за останні два дні. Раніше гірники підписали двох бразильських виконавців - форварда Фернандо і півзахисника Майкона, а також українського голкіпера Олексія Шевченка.

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Теги: #ФК Шахтар#Динамо Київ#Жуніор Мораєс