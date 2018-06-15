На ЧС-2018 у вболівальника вкрали документи і гроші - поліція без перекладача нічим не допомогла

Інцидент стався у Москві на станції метро.

У Москві стався черговий інцидент з уболівальником, що приїхав на чемпіонат світу-2018 з футболу.

У поліцію звернувся громадянин Японії Уекі Сатоши, повідомляється в Telegram-канал «ОПЕР Злив».

Він повідомив, що на платформі станції метро "Вулиця 1905 року" виявив відсутність своїх документів: паспорта громадянина Японії, паспорта вболівальника, міграційної карти, гаманця з грошовими коштами в сумі 800 доларів США.

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Разом з тим, при яких обставинах громадянин загубив свої речі з'ясувати не представлялося можливим у зв'язку з відсутністю перекладача. Російські поліцейські просто не зрозуміли туриста.

Як повідомляв УНІАН, ЧС-2018 проходить в Росії з 14 червня по 15 липня.