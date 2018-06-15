Колишня зірка "Ювентуса" Раванеллі може очолити команду-новачок УПЛ "Арсенал-Київ" - ЗМІ

У колишнього зоряного гравця практично немає досвіду роботи тренером команди.

У команді-новачка української футбольної Прем'єр-ліги "Арсенал-Київ" гряде сенсаційне призначення.

Як стало відомо "Динамоманії", клуб, що вийшов в Прем'єр-лігу, очолить колишня зірка італійського "Ювентуса" (Турин) Фабріціо Раванеллі.

Гравець також відомий за виступами в англійському "Мідлсбро", французькому "Марселі" і збірній Італії.

Італійський 49-річний фахівець має досвід роботи з юнацькою командою туринців, а в 2013-му році він недовгий час очолював французький "Аяччо".

При цьому, про можливу або вже відому відставку нинішнього тренера команди Сергія Литовченка, який вивів "Арсенал-Київ" в УПЛ з Першої ліги, поки що нічого невідомо.