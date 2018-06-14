"Шахтар" запросив 12 юних львівських футболістів в академію клубу

Спробувати свої сили на полі приїхали хлопці 2005 і 2006 років народження.

На «Арені Львів» відбувся другий дитячий турнір Talent Day, учасниками якого стали 96 дітей з різних міст України

Shakhtar Talent Day – це можливість для юних спортсменів звернути на себе увагу наставників і скаутів Академії «Шахтаря», повідомляє офіційний сайт клубу.

Ініціатором турніру виступив Shakhtar Social, який реалізує соціальний проект «Давай, грай!» і займається розвитком масового аматорського футболу в країні. Партнер заходу – футбольна школа «Майстер м'яча».

Перший Talent Day відбувся на початку червня у Харкові, а тепер настала черга львівських хлопців показати свій талант. Втім, географія не обмежувалася одним містом: спробувати свої сили на полі приїхали хлопці 2005 і 2006 років народження з Одеської, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської областей, а також з Чернівців, Тернополя та Борисполя.

Учасників турніру поділили на шість груп по 16 осіб і провели ряд коротких матчів на шести майданчиках. Протягом трьох годин хлопці демонстрували свої футбольні здібності на одному з кращих стадіонів України – «Арені Львів». На кожній локації хлопці набирали бали, які виявили в результаті переможців. Ними стали Святослав Цимбала, Максим Фік, Максим Лужний, Назар Тарновський, Олег Ірза. Всі вони були відзначені призами та подарунками від клубу.

Крім того, на змаганнях були присутні тренери-селекціонери Академії донеччан, які уважно стежили за виступами учасників, а найталановитіших запрошували на перегляд.

Іван Коцюба, тренер-селекціонер Академії ФК «Шахтар»:

– Побачили сьогодні багато хороших, талановитих дітей. Скажу, що кваліфікація юних футболістів навіть тут, у відборі, висока. Головним чином дивилися на те, як вони мислять на полі, які рішення приймають. Звичайно, оцінили техніку, швидкість, рух. Дванадцять гравців взяли на замітку і будемо запрошувати їх на перегляд в Академію. Такий масштабний проект хороший не тільки тим, що дозволяє знайти сильних хлопців з великим потенціалом, але і тим, що сприяє популяризації масового футболу. Це те, чого в нашій країні дуже не вистачає.

Найближчим часом Talent Day пройде в Маріуполі.

Shakhtar Social – некомерційний фонд, створений ФК «Шахтар» для реалізації соціальних проектів та розвитку масового дитячого футболу в Україні. Його завдання – популяризувати здоровий спосіб життя, формувати правильні цінності і створювати рівні можливості для всіх, хто любить футбол і займається ним.