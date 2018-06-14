Замість дірок в підлозі поставили унітази, арештантам роздали м'ячі - Навальний розповів про євроремонт в російських СІЗО перед ЧС-2018

Опозиціонер Олексій Навальний, який вийшов сьогодні на свободу, написав пост про євроремонт в спецприймачах перед чемпіонатом світу.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який сьогодні вийшов на свободу після 30-денного арешту, розповів про кардинальні зміни умов утримання в російських СІЗО перед чемпіонатом світу з футболу.

«Мабуть влада не виключає, що доведеться заарештовувати за бешкет п'яних англійських фанатів, і не хоче зганьбитися», - зазначив Навальний.

За словами політика, в усіх камерах зробили євроремонт, пофарбували решітки, замість дірок в підлозі поставили унітази, а в коридорі встановили футбольні ворота. Крім того, в камерах повісили РК-екрани, «щоб арештанти мали змогу дивитися матчі чемпіонату».

«Годувати стали краще, ніж у ресторані. І навіть офіціант є - курсант школи міліції ходить і роздає меню. Типу, як в літаку, можна вибрати один з двох варіантів», - написав він. За його словами, в якості десерту на обід можна вибрати тірамісу.

Для спілкування з іноземцями в спецприймальник запросили студенток Московського державного лінгвістичного університету імені Моріса Терези.

"Поки іноземців немає, студенткам нудно, вони голосно скаржаться і вимагають масових арештів, щоб завести знайомства", - написав Навальний.

"Передбачаючи ваші коментарі на тему "хочу під арешт", хочу зауважити, що кількість місць обмежена і якщо у вас в планах є порушення громадського порядку, то поспішайте. Після Чемпіонату Світу золота карета перетвориться на гарбуз", - додав політик.

Вранці 14 червня політик Олексій Навальний вийшов на свободу після 30 діб арешту. Місяць тому суд визнав опозиціонера винним у порушенні правил проведення масового заходу і заарештував його на 30 діб за акцію «Він нам не цар», яка відбулася 5 травня і була приурочена до інавгурації президента Росії Володимира Путіна.