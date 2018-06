Замість дірок в підлозі поставили унітази, арештантам роздали м'ячі - Навальний розповів про євроремонт в російських СІЗО перед ЧС-2018

Всім привіт. Я знову з вами після 30-добової відрядження. Страшенно радий бути на волі. Не буду хвалитися скільки книг я прочитав багато, краще розповім як підготували спецприймальника до ЧС з футболу. Це страшенно цікаво. Мабуть влади не виключають, що доведеться заарештовувати за бешкет п'яних англійських фанатів і не хочуть вдарити в бруд обличчям. У всіх камерах зафігачили євроремонт. Решітки пофарбували. Замість дірок в підлозі (вже вибачте за такі подробиці) поставили унітази. У прогулянковому дворі поставили ворота і роздали справжні футбольні м'ячі. Годувати стали краще, ніж у ресторані. І навіть офіціант є - курсант школи міліції ходить і роздає меню. Типу, як в літаку, можна вибрати один з двох варіантів. Ось так виглядав вчорашній обід, яспециально записав: Закуска: картопляний салат або пиріжок з капустою. Суп: харчо або борш з пампушкою. Основна страва: плов або шашлик. Причому можна шашлых з свинини, але для тих, хто кошер/халяль є варіант з баранини. Десерт: тірамісу (!) або пиріжок з вишнею. Напій: вода, журавлинний морс або безалкогольне пиво. Імпортне! Так як співробітники спецприймальника англійської не знають, набрали стажерок - студентки з Інязу їм. Моріса Терези. Вони ходять в спеціальній формі, щось середнє між поліцейським і стюардесою. Поки іноземців немає, студенткам нудно, вони голосно скаржаться і вимагають масових арештів, щоб завести знайомства. Сама чума. У камери встановили здоровенні РК-екрани, щоб арештанти мали змогу дивитися матчі чемпіонату. Кожному, хто виходить дають подарунок: книжечку з законами і доміно (або нарди) з символікою чемпіонату. Я вибрав нарди. Передбачаючи ваші коментарі на тему "хочу під арешт", хочу зауважити, що кількість місць обмежена і якщо у вас в планах є порушення громадського порядку, то поспішайте. Після Чемпіонату Світу золота карета перетвориться на гарбуз.

