Шахтар може підписати форварда Динамо Мбокані

22:37, 13 червня 2018
Футбол
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Також Мбокані цікавляться «Трабзонспор», «Брюгге», «Антверпен» і «Андерлехт».

Контракт гравця з «Динамо» закінчується 30 червня.

У поточному сезоні Мбокані провів 31 матч, забив 12 голів і зробив 2 гольові передачі.

Відзначимо, що, за чутками, "Шахтар" також готовий укласти угоду з форвардом "Динамо" Жуніором Мораєсом.

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Теги: #ФК Шахтар#Дьємерсі Мбокані