Шахтар може підписати форварда Динамо Мбокані
22:37, 13 червня 2018Футбол
442 0
Контракт гравця з "Динамо" закінчується 30 червня.
«Шахтар» цікавиться форвардом «Динамо» Дьюмерсі Мбокані, повідомляє конголезький ресурс Foot.cd.
Також Мбокані цікавляться «Трабзонспор», «Брюгге», «Антверпен» і «Андерлехт».
Контракт гравця з «Динамо» закінчується 30 червня.
У поточному сезоні Мбокані провів 31 матч, забив 12 голів і зробив 2 гольові передачі.
Відзначимо, що, за чутками, "Шахтар" також готовий укласти угоду з форвардом "Динамо" Жуніором Мораєсом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter