Шахтар може підписати форварда Динамо Мбокані

Контракт гравця з "Динамо" закінчується 30 червня.

«Шахтар» цікавиться форвардом «Динамо» Дьюмерсі Мбокані, повідомляє конголезький ресурс Foot.cd. Також Мбокані цікавляться «Трабзонспор», «Брюгге», «Антверпен» і «Андерлехт». Контракт гравця з «Динамо» закінчується 30 червня. У поточному сезоні Мбокані провів 31 матч, забив 12 голів і зробив 2 гольові передачі. Відзначимо, що, за чутками, "Шахтар" також готовий укласти угоду з форвардом "Динамо" Жуніором Мораєсом.

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