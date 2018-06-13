Шахтар визначився з суперниками на першому літньому зборі

Гірники зіграють з данським "Копенгагеном" і болгарським ЦСКА.

"Шахтар" визначився з суперниками, проти яких зіграє на першому тренувальному зборі.

На першому етапі підготовки у Німеччині донеччан чекають два товариських поєдинки. 26 червня гірники зіграють проти "Копенгагена". А 30 червня суперником команди Паулу Фонсеки стане болгарський ЦСКА. Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Читайте такожШахтар переманивши до себе головного скаута Бенфіки

Гірники вже грали проти данців в цьому році. Тоді в рамках зимових зборів в ОАЕ "Шахтар" поступився "Копенгагену" з рахунком 1:2.

А ось проти болгарської команди донеччани грали ще в рамках Кубка УЄФА, в сезоні-2001/2002. Тоді донецький клуб поступився на виїзді ЦСКА з рахунком 0:3, вдома переміг - 2:1, але за сумою двох матчів софійська команда виявилася сильнішою.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону команда Паулу Фонсеки стала чемпіоном України і володарем Кубка країни. У наступному розіграші Ліги чемпіонів донеччани зіграють на груповій стадії.