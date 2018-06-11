Шахтар переманив до себе головного скаута Бенфіки

11:58, 11 червня 2018
Футбол
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Жозе Боту / Instagram

Фахівець вже залишив лісабонський клуб після десяти років роботи з «Орлами». В його обов'язки входив не лише пошук і купівля гравців, але і їхній продаж.

Замість Боту пост головного скаута «Бенфіки» посяде Педру Феррейра.

Нагадаємо, що раніше у зворотному напрямку - з "Шахтаря" в "Бенфіку" - вирушив найкращий нападник донецького клубу Факундо Феррейра.

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Теги: #ФК Шахтар#Бенфіка