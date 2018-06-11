Шахтар переманив до себе головного скаута Бенфіки
11:58, 11 червня 2018Футбол
297 0
Фахівець вже залишив лісабонський клуб після десяти років роботи з "Орлами".
Жозе Боту / Instagram
Глава селекційної служби португальської «Бенфіки» Жозе Боту продовжить роботу в «Шахтарі».
Фахівець вже залишив лісабонський клуб після десяти років роботи з «Орлами». В його обов'язки входив не лише пошук і купівля гравців, але і їхній продаж.
Замість Боту пост головного скаута «Бенфіки» посяде Педру Феррейра.
Нагадаємо, що раніше у зворотному напрямку - з "Шахтаря" в "Бенфіку" - вирушив найкращий нападник донецького клубу Факундо Феррейра.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter