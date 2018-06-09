Режисер Гай Річі видав Київ за Росію у рекламному ролику до ЧС-2018 (відео)

Кліп відомого режисера Гая Річі знімався на київських Березняках, але підписали їх як Росія.

Відомий британський кінорежисер Гай Річі зняв рекламний ролик для компанії Beats by Dr. Dre, яка була заснована американським репером Dr. Dre є підрозділом корпорації Apple.

Сам відеоролик приурочений до Чемпіонату світу з футболу 2018, який пройде влітку в Росії, передає Громадське.

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За сюжетом у ролику розповідається про хлопчика Андрія - "надію російського футболу". Він набиває м'яча вдома і на подвір'ї спального району, який представлений як Росія.

Водночас, епізоди на відео з хлопчиком знімали у спальному районі Києва Березняки, біля озера Тельбін. Зйомки відбувалися протягом 26-27 квітня.

Про те, що знімали ролик у Києві свідчить також те, що під час зйомок на кухні квартири на холодильнику видно наліпки - на одній українською мовою написано "З днем закоханих", а друга містить логотип українського виробника молочної продукції.

Як повідомляв УНІАН, Гай Річі зняв проморолик до чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії. В якості акторів замість Джейсона Стетхема і Вінні Джонса в ньому знялися легенди футболу, лідери збірних і парочка дворових хлопців.

Нагадаємо, раніше аналогічний конфуз стався у авіакомпанії Lufthansa, котра також підготувала рекламний ролик про Росію до Чемпіонату світу з футболу, однак зйомки відео проходили у Києві на Русанівці (поруч із Березняками до речі). Згодом авіакомпанія видалила відео и вибачилася.

Німецький журналіст Борис Райтшустер повідомив із посиланням на учасників створення реклами, що Lufthansa у своєму ролику до ЧС-2018 в РФ видала Київ за Москву, тому що у Росії було важко отримати дозвіл на зйомку.