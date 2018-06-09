Режисер Гай Річі видав Київ за Росію у рекламному ролику до ЧС-2018 (відео)
Відомий британський кінорежисер Гай Річі зняв рекламний ролик для компанії Beats by Dr. Dre, яка була заснована американським репером Dr. Dre є підрозділом корпорації Apple.
Сам відеоролик приурочений до Чемпіонату світу з футболу 2018, який пройде влітку в Росії, передає Громадське.
Читайте такожКлімкін запропонував Lufthansa використати скандальні відео для реклами рейсів до Києва
За сюжетом у ролику розповідається про хлопчика Андрія - "надію російського футболу". Він набиває м'яча вдома і на подвір'ї спального району, який представлений як Росія.
Водночас, епізоди на відео з хлопчиком знімали у спальному районі Києва Березняки, біля озера Тельбін. Зйомки відбувалися протягом 26-27 квітня.
Про те, що знімали ролик у Києві свідчить також те, що під час зйомок на кухні квартири на холодильнику видно наліпки - на одній українською мовою написано "З днем закоханих", а друга містить логотип українського виробника молочної продукції.
Як повідомляв УНІАН, Гай Річі зняв проморолик до чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії. В якості акторів замість Джейсона Стетхема і Вінні Джонса в ньому знялися легенди футболу, лідери збірних і парочка дворових хлопців.
Нагадаємо, раніше аналогічний конфуз стався у авіакомпанії Lufthansa, котра також підготувала рекламний ролик про Росію до Чемпіонату світу з футболу, однак зйомки відео проходили у Києві на Русанівці (поруч із Березняками до речі). Згодом авіакомпанія видалила відео и вибачилася.
Німецький журналіст Борис Райтшустер повідомив із посиланням на учасників створення реклами, що Lufthansa у своєму ролику до ЧС-2018 в РФ видала Київ за Москву, тому що у Росії було важко отримати дозвіл на зйомку.