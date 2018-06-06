В Раді зробили крок до заборони трансляції ЧС-2018 у Росії

Трансляцію матчів Чемпіонату світу з футболу у Росії анонсували лише у медіахолдингу «Інтер медіа груп».

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова підтримав проект постанови про недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.

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Про це повідомила в своєму Twitter заступниця голови наглядової ради ПАТ «НСТУ» Світлана Остапа.

У проекті постанови № 8343 пропонується визнати трансляцію в Україні заходів, які відбуватимуться на території Російської Федерації в рамках проведення Чемпіонату світу з футболу 2018, такою, що «порушує законні права та інтереси громадян України внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України».

Комітет свободи слова підтримав проект постанови 8343 про недопущення трансляції ЧС з футболу в Росії — Sveta Ostapa (@SvetaOstapa) 6 червня 2018 р.

Зазначимо, що трансляцію матчів Чемпіонату світу з футболу у Росії анонсували лише у медіахолдингу «Інтер медіа груп». Передбачається що ігри показуватимуть на телеканалах «Інтер» і «НТН».