Екс-футболіст Шахтаря Фред став гравцем Манчестер Юнайтед

За неофіційною інформацією Юнайтед заплатив за Фреда донецькому Шахтарю близько 60 мільйонів євро.

Опорний півзахисник донецького Шахтаря Фред підписав контракт з англійським Манчестер Юнайтед.

Перехід бразильця анонсував офіційний сайт віце-чемпіонів АПЛ, повідомляє Isport.

За неофіційною інформацією Юнайтед заплатив за Фреда близько 60 мільйонів євро, що робить перехід півзахисника найдорожчим в історії "Шахтаря" і українського футболу.

Нагадаємо, що Фред перебрався у Шахтар з бразильського Інтернасьоналя за 15 мільйонів євро. У минулому сезоні бразилець провів у складі "гірників" 37 матчів, в яких забив чотири голи і віддав сім результативних передач.

Раніше стала відома зарплата Фреда в Манчестер Юнайтед. Він отримуватиме 5 мільйонів євро на рік.