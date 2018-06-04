Поліція відкрила справу через футболки фанатів Ниви-В зі свастикою
15:40, 04 червня 2018Футбол
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Даний факт також буде розглядати КДК ФФУ, тому що він відображений у рапортах арбітра і офіційного делегата зустрічі
Фанати Ниви привернули увагу поліції і КДК ФФУ / sportarena.com
Вінницька поліція відкрила справу за фактом демонстрації фашистських символів фанатами Ниви-В в останньому матчі команди.
Даний факт також буде розглядати КДК ФФУ, тому що він відображений у рапортах арбітра і офіційного делегата зустрічі, повідомляє SportArena з посиланням на свої джерела.
Інцидент стався в суботу, 2 червня, в матчі останнього туру групи А Другої ліги між Нивою-і Агробізнесом (2:0).
Частина вболівальників команди одягла на себе футболки червоного кольору із зображенням свастики, тим самим зображуючи прапор фашистської Німеччини.
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