ЧС-2018: Бразилія виграла, Іспанія зіграла внічию в товариських матчах

Матч Бразилії і Хорватії в Ліверпулі закінчився яскравою перемогою південноамериканців з рахунком 2:0.

У Європі відбувся ряд товариських матчів в рамках підготовки команд до чемпіонату світу-2018, в центральних з яких збірна Бразилії обіграла команду Хорватії, а команда Іспанії зіграла внічию зі Швейцарією

Бразильці виграли з рахунком 2:0, а іспанці - 1:1, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).

У матчі в Ліверпулі на стадіоні "Енфілд", де грали команди Бразилії та Хорватії, довгий час тримався нічийний рахунок. Поки що на 69-й хвилині чудовий удар не вдався Неймару - м'яч після його удару від поперечини влетів у ворота. А вже в доданий арбітром час, на 90+2 хвилині, Роберто Фірміні остаточно "добив" суперника - 2:0.

А в іспанському Вільярреалі, де зустрічалися команди Іспанії та Швейцарії, на 29-й хвилині рахунок відкрили господарі поля - Одриосола вивів Іспанію вперед. Швейцарці програли підбір перед своєю штрафною, не встигнувши перешкодити Одриосоле нанести підступний удар з літа. А після перерви, на 62-й хвилині, Родрігес зрівняв рахунок. Эмболо зіграв на край штрафного на Ліхтштайнера, у якого вийшов хороший обвідний удар у дальній кут, де Хеа дотягнувся, але відбив м'яч в сторону на набігшого Родрігеса - той відзначився влучним ударом в ворота.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.