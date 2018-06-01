ЧС-2018: Франція обіграла Італію в товариському матчі

Гра в Ніцці завершилася з рахунком 3:1.

У Ніцці завершився центральний матч дня, в якому збірна Франції приймала команду Італії й обіграла суперника.

Гра завершилася з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).

Господарі потужно почали матчі і вже на 7-й хвилині Самюель Юітіті відкрив рахунок. А незабаром, Антуан Грізманн ударом з пенальті на 28-й хвилині подвоїв перевагу своєї команди. Щоправда, вже на 34-й хвилині Леонардо Бонуччі скоротив перевагу господарів до мінімуму - 2:1..

Але у другому таймі перевага французів знову була збільшена до двох голів Усман Дембеле на 63-й хвилині зробив рахунок 3:1.

Збірна Франції виступить на ЧС-2018 в Москві. У свою чергу, команда Італії стала одним з головних творців сенсації у відбірковому турнірі, вперше у своїй історії не потрапивши на Мундіаль.

Чемпіонат світу-2018 відбудеться в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.