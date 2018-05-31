В наступники Зідану у "Реалі" пророкують аргентинського фахівця

Маурісіо Почеттіно зараз очолює англійський "Тоттенхем Хотспур".

Головний тренер клубу англійської Прем'єр-ліги "Тоттенхем Хотспур" Маурісіо Почеттіно є основним претендентом на пост наставника іспанського "Реала" (Мадрид) після відходу Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє іспанська Marca.

Також у списку у керівництва "Реала", за інформацією видання, значаться наставник збірної Німеччини Йоахім Лев, тренер англійського "Ліверпуля"Юрген Клопп і колишній тренер лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер.

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Що стосується Почеттіно, то в останньому сезоні АПЛ-2017/18 його команда зайняла 3-е місце, набравши 77 очок у 38 матчах.

Зідан оголосив про свою відставку з поста головного тренера "Реала" сьогодні, 31 травня, на незапланованій прес-конференції в Мадриді.