В наступники Зідану у "Реалі" пророкують аргентинського фахівця
Головний тренер клубу англійської Прем'єр-ліги "Тоттенхем Хотспур" Маурісіо Почеттіно є основним претендентом на пост наставника іспанського "Реала" (Мадрид) після відходу Зінедіна Зідана.
Про це повідомляє іспанська Marca.
Також у списку у керівництва "Реала", за інформацією видання, значаться наставник збірної Німеччини Йоахім Лев, тренер англійського "Ліверпуля"Юрген Клопп і колишній тренер лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер.
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Що стосується Почеттіно, то в останньому сезоні АПЛ-2017/18 його команда зайняла 3-е місце, набравши 77 очок у 38 матчах.
Зідан оголосив про свою відставку з поста головного тренера "Реала" сьогодні, 31 травня, на незапланованій прес-конференції в Мадриді.