Зідан: Реал потрібен новий тренер, новий виклик

Французький фахівець пояснив причини свого відходу з поста головного тренера мадридського клубу

Зінедін Зідан пояснив причини свого відходу з мадридського Реала на незапланованій прес-конференції, де раніше повідомив про свій відхід з команди.

«Я прийняв рішення піти з «Реала». Таке моє рішення. Можливо, воно помилкове, але я відчув, що зараз ідеальний час», - зазначив Зідан, повідомляє Sport.ua. з посиланням на іспанську Marca.

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«Реалу» потрібен новий тренер, новий виклик. Команді потрібні зміни. Я не впевнений, що зміг би і далі приносити команді перемоги. Дякую всім за роботу. Від гравців більшого і просити було не можна. Як і від уболівальників, які нас чудово підтримували».

«Повернутися в «Реал» в тій чи іншій ролі? А чому ні? Ніколи не кажи ніколи. Я люблю цей клуб», - зазначив Зідан.

Зінедін Зідан оголосив про відхід з Реала сьогодні раніше, на початку незапланованої прес-конференції в Мадриді,