Футболіст Шахтаря Фред до кінця наступного тижня стане гравцем "Манчестер Юнайтед" - ЗМІ

Представники клубу та 25-річного футболіста утрясають останні деталі особистої угоди.

Манчестер Юнайтед впевнений, що незабаром завершить підписання центрального півзахисника Шахтаря Фреда..

Представники клубу та 25-річного футболіста утрясають останні деталі особистої угоди, повідомляє SportArena з посиланням на Manchester Evening News.

Хоча остаточної домовленості ще немає, в таборі англійців впевнені в їх успішному завершенні.

При цьому МЮ сподівається, що Шахтар погодиться продати бразильця нижче прописаної в 60 мільйонів євро клаусули, але ця сума може бути досягнута згодом за рахунок бонусів.

Головний тренер команди Жозе Моуріньо хоче, щоб Фред став першим трансфером в поточне міжсезоння і оформив свій перехід до кінця наступного тижня.

Саме тоді збірна Бразилії покине Лондон, де зараз веде підготовку до чемпіонату світу-2018.