Футболіст Шахтаря Фред до кінця наступного тижня стане гравцем "Манчестер Юнайтед" - ЗМІ
14:25, 31 травня 2018Футбол
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Представники клубу та 25-річного футболіста утрясають останні деталі особистої угоди.
Фред разом з партнерами по збірній Бразилії готується в Лондоні до ЧС-2018 / cbf.com.br
Манчестер Юнайтед впевнений, що незабаром завершить підписання центрального півзахисника Шахтаря Фреда..
Представники клубу та 25-річного футболіста утрясають останні деталі особистої угоди, повідомляє SportArena з посиланням на Manchester Evening News.
Хоча остаточної домовленості ще немає, в таборі англійців впевнені в їх успішному завершенні.
При цьому МЮ сподівається, що Шахтар погодиться продати бразильця нижче прописаної в 60 мільйонів євро клаусули, але ця сума може бути досягнута згодом за рахунок бонусів.
Головний тренер команди Жозе Моуріньо хоче, щоб Фред став першим трансфером в поточне міжсезоння і оформив свій перехід до кінця наступного тижня.
Саме тоді збірна Бразилії покине Лондон, де зараз веде підготовку до чемпіонату світу-2018.
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