Футболіст Шахтаря Фред до кінця наступного тижня стане гравцем "Манчестер Юнайтед" - ЗМІ

14:25, 31 травня 2018
Футбол
95
Фред разом з партнерами по збірній Бразилії готується в Лондоні до ЧС-2018 / cbf.com.br

Представники клубу та 25-річного футболіста утрясають останні деталі особистої угоди, повідомляє SportArena з посиланням на Manchester Evening News.

Хоча остаточної домовленості ще немає, в таборі англійців впевнені в їх успішному завершенні.

При цьому МЮ сподівається, що Шахтар погодиться продати бразильця нижче прописаної в 60 мільйонів євро клаусули, але ця сума може бути досягнута згодом за рахунок бонусів.

Головний тренер команди Жозе Моуріньо хоче, щоб Фред став першим трансфером в поточне міжсезоння і оформив свій перехід до кінця наступного тижня.

Саме тоді збірна Бразилії покине Лондон, де зараз веде підготовку до чемпіонату світу-2018.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Манчестер Юнайтед#ФК Шахтар#Фред статистика УПЛ