ФК Полтава сенсаційно розгромила Чорноморець в перехідному матчі і вийшла у Прем'єр-лігу

За сумою двох матчів "Полтава" обіграла "Чорноморець" - 3:1.

У Полтаві завершився другий перехідний матч між представником Першої ліги - "Полтавою" - і командою УПЛ - "Чорноморцем" - за право виходу до Прем'єр-ліги в сезоні-2018/2019.

Господарі здобули розгромну перемогу над одеситами - 3:0.

Слід нагадати, що в першій грі, яка відбулася в середу, перемогу здобув "Чорноморець" - 1:0. Таким чином, полтавський клуб сенсаційно виявився сильнішим за одеситів (3:1 в сумі) і в наступному сезоні виступить у вищому дивізіоні чемпіонату України.

В основний час повторної зустрічі полтавці відкрили рахунок на 68-й хвилині - гол забив Дегтярьов. Після 90 хвилин гри був призначений овертайм.

Господарі зуміли втілити в голи значну ігрову перевагу. На 105-й хвилині Дегтярьов зробив дубль, а третій гол своєї команди забив Насібулін на 112-й хвилині.

"Чорноморець" вилітає в першу лігу, а його місце в УПЛ займе "Полтава".