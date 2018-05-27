Гравець Реала пропустить чемпіонат світу через травму, отриману на полі "Олімпійського" у фіналі ЛЧ

У захисника Дані Карвахаля діагностували ушкодження задньої поверхні стегна.

Захисник мадридського Реала Дані Карвахаль отримав травму у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, яка, швидше за все, не дозволить йому зіграти за збірну Іспанії на майбутньому чемпіонаті світу-2018.

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Карвахаля замінили на 37-й хвилині гри, а футболіст залишав газон НСК Олімпійський зі сльозами на очах.

Як повідомляє іспанська Marca, у іспанця діагностували ушкодження задньої поверхні стегна. Таким чином, правий захисник пропустить чемпіонат світу-2018.

Зазначимо, що Карвахаль також пропустив Євро-2016, отримавши травму у фіналі Ліги чемпіонів в 2016 році проти Атлетіко.