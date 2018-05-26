Реал обіграв Ліверпуль і втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів

Фінал у Києві на НСК Олімпійський завершився з рахунком 3:1.

В Києві на НСК Олімпійський завершився фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому іспанський "Реал" (Мадрид) обіграв англійський "Ліверпуль".

Матч завершився з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший тайм пройшов у рівній і впертій боротьбі, де головною подією стала травма Мохаммеда Салаха, зіткнувся з Серхіо Рамосом.

Основні події в грі відбулися послпе перерви. Спочатку Карім Бензема підставив ногу під м'яч, який воротар Ліверпуля намагався вибити в поле, і снаряд полетів у самий кут воріт - 1:0. Втім, через 4 хвилини, Садио Макне замкнув атаку "Ліверпуля" своїм точним ударом - 1:1.

А потім настав час головного героя матчу - Гаррета Бейла. На 64-й хвилині йому вдався красивий удар "ножицями" - у падінні через себе. А на 83-й - Бейл пробив з дальньої дистанції. Воротар спробував зловити м'яч, але втратив його за лінію воріт.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, "Реал" втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів і встановив рекорд турніру.