Трофей вже чекає свого володаря: як кубок Чемпіонів приїхав на "Олімпійський" (відео)

Головний трофей турніру вже на арені.

Кубок чемпіонів вже чекає свого володаря на "Олімпійському". Головний трофей Ліги чемпіонів вже приїхав на стадіон. Відео цього епізоду розміщено на офіційній сторінці турніру в соцмережі.

Нагадаємо, що фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи між "Реалом" і "Ліверпулем" розпочнеться 26 травня 2018 року о 21:45 за київським часом. УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу.