Трофей вже чекає свого володаря: як кубок Чемпіонів приїхав на "Олімпійський" (відео)
21:23, 26 травня 2018Футбол
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Головний трофей турніру вже на арені.
Ілюстрація \ REUTERS
Кубок чемпіонів вже чекає свого володаря на "Олімпійському". Головний трофей Ліги чемпіонів вже приїхав на стадіон. Відео цього епізоду розміщено на офіційній сторінці турніру в соцмережі.
Нагадаємо, що фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи між "Реалом" і "Ліверпулем" розпочнеться 26 травня 2018 року о 21:45 за київським часом. УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу.
🙌 @JARiiseOfficial brings the 🏆 to the #UCLfinal in style!— #UCLfinal (@ChampionsLeague) 26 травня 2018 р.
Excited?!@UCL@Nissanpic.twitter.com/MIphiS80xM
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Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві