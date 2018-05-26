На НСК Олімпійський проблеми з освітленням за лічені години до фіналу ЛЧ

20:27, 26 травня 2018
Футбол
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На Олімпійському пропадає світло перед фіналом ЛЧ / Reuters

В підтрибунних приміщеннях на НСК "Олімпійський" кілька разів зникало світло за дві-три години до початку фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА "Реал" - Ліверпуль.

Зокрема, світло зникало у медіа-кафе і зоні роботи медіа на Олімпійському, повідомляє кореспондент УНІАН.

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Також спостерігаються перебої в роботі Інтернету. Кожен момент, коли світло з'являється знову, деякі іспанські та англійські журналісти зустрічають оплесками.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому головний єврокубковий трофей розіграють іспанський "Реал" (Мадрид) і англійський "Ліверпуль". Початок матчу - о 21.45.

УНІАН проведе онлайн трансляцію гри.

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Теги: #НСК Олімпійський#фінал Ліги чемпіонів у Києві