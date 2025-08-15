За даними ЗМІ, Хансен через соцмережі переконує дівчат носити хіджаб і відмовитися від світського способу життя.

Колишня чемпіонка з боксу з Німеччини Ханна Хансен стала обличчям радикального ісламу в соцмережах.

Як пише BILD, у Німеччині спецслужби серйозно занепокоєні діяльністю колишньої професійної спортсменки та діджея Ханни Хансен. Ще недавно вона з'являлася на публіці з розпущеним світлим волоссям і в спортивному одязі, а тепер носить хіджаб і спілкується з радикальними ісламістами, серед яких є люди із судимостями. Згідно з новим звітом Федерального відомства з охорони конституції, Хансен зарахована до числа найнебезпечніших ісламських інфлюенсерів у країні.

Видання зазначає, що Хансен активно використовує соціальні мережі для залучення дівчат в ісламістське середовище. Її Instagram-аккаунт налічує близько 200 тисяч підписників, серед яких, як з'ясувалося, є і співробітники баварської розвідки. У новому звіті спецслужб їй виділено окрему главу під назвою "Ісламістська інфлюенсерка Ханна Хансен".

У документі наголошується, що Хансен спирається на власний досвід навернення в іслам, щоб переконувати дівчат носити хіджаб, відмовитися від світського способу життя і слідувати нормам шаріату. У своїх роликах вона засуджує дошлюбні статеві стосунки, виступає проти гомосексуальності та просуває шаріатські закони.

"Я знаю, що мене прямо згадують [у звітах] і в Баварії, і в Північному Рейні-Вестфалії. Мені все одно, і це нічого не змінює. Нехай пишуть, що хочуть - я продовжу", - сказала Хансен у коментарі для BILD.

Ситуація в Німеччині

Стурбованість німецьких спецслужб викликана, очевидно, тим, що в Німеччині відбуваються теракти, до яких причетні іноземці. Наприклад, у березні 2025 року в місті Мангейм чоловік на автомобілі врізався в натовп - двоє людей загинули, ще 25 дістали поранення. Це сталося, коли люди зібралися на парад, щоб відзначити сезон карнавалу.

Раніше в Мюнхені, напередодні міжнародної Конференції з безпеки, автомобіль Mini Cooper врізався в учасників профспілкової демонстрації. Постраждали близько 30 осіб, зокрема діти. Водій - 24-річний уродженець Афганістану, який перебував у Німеччині в статусі прохача притулку. Раніше його притягували до відповідальності за злочини, пов'язані з крадіжкою і наркотиками, проте з країни його так і не депортували.

