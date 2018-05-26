Сотні фанатів Ліверпуля не зможуть потрапити на фінал ЛЧ - рейси скасовано

В клубі їм пропонують повернути вартість квитків.

"Ліверпуль" пропонує компенсувати вартість квитків фанатам, які купили їх на фінал Ліги чемпіонів з "Реалом", але не змогли прилетіти до столиці України.

Сотні фанатів не потраплять на матч, бо їхні рейси скасовано, повідомляє ТСН Проспорт.

У четвер, 24 червня, три рейси від компанії World Choice Sport було скасовано. Компанія пояснила це тим, що аеропорт "Бориспіль" не зміг виділити час на приземлення літаків.

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Організація компенсує всі гроші тим, хто не зміг полетіти до Києва. Претендувати на відшкодування можуть пасажири, які бронювали рейси ET8704, ET8706 і ET8700.

Нагадаємо, раніше World Choice Sport та "Бориспіль" не могли порозумітися щодо розміру літаків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, в якому зійдуться іспанський "Реал" (Мадрид) та англійський "Ліверпуль". Початок гри на НСК "Олімпійский" о 21.45 за київським часом.