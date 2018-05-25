Аеропорт Бориспіль готовий прийняти скасовані рейси з фанами Ліверпуля

За словами заступника гендиректора, в ході переговорів з авіакомпаніями вдалося домовитися про зміщення графіків прибуття інших рейсів і прийняти літаки з уболівальниками Ліверпуля

Заступник генерального директора аеропорту Бориспіль Євген Дихне повідомив про готовність прийняти рейси з уболівальниками Ліверпуля, які спочатку були скасовані.

За словами заступника гендиректора, в ході переговорів з авіакомпаніями вдалося домовитися про зміщення графіків прибуття інших рейсів і прийняти літаки з уболівальниками Ліверпуля, повідомляє SportArena.

«Внаслідок складних переговорів з авіакомпаніями, що здійснюють регулярні та чартерні перевезення в Борисполі, не пов'язані з перевезенням вболівальників Ліги чемпіонів, нам вдалося частково змістити графік польотів і прийняти дані повітряні судна», — написав Дихне на своїй сторінці в Facebook.

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Вчора повідомлялося, що близько тисячі фанів мерсисайдської команди не вилетіли до Києва. Спочатку аеропорт Бориспіль не зміг виділити для літаків посадочні смуги на п'ятницю або суботу, через що покупцям квитків на рейс можуть повернути гроші вже завтра.

Раніше стало відомо про напад на вболівальників Ліверпуля, які прибули вчора в столицю України. Більшість з них отримали поранення шиї та голови.

Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги чемпіонів відбудеться завтра, 26 травня, в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри о 21.45.