Відкрите тренування збірної України відбудеться 28 травня

Став відомий план збору і дата відкритого тренування збірної України.

ФФУ на своєму офіційному сайті опублікувала план збору національної збірної України.

Збір розпочався сьогодні, 23 травня, у Харкові. Варто відзначити, що відкрите тренування "жовто-синіх" відбудеться 28 травня на ОСК "Металіст". Початок о 18:00. Вхід вільний.

30 травня команда вилітає в Женеву, а буде базуватися у французькому містечку Евіан-ле-Бен.

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31 травня в 21:00 за київським часом Україна зіграє на "Стад де Женев" проти учасника ЧС-2018 збірної Марокко.

У французькому місті-курорті Евіан-ле-Бен на підопічних Андрія Шевченка чекає спаринг проти Албанії, який пройде 3 червня на місцевій арені "Каміль Фурньє".

Нагадаємо, на тренувальний збір були викликані 25 гравців, травмованого Віталія Буяльського замінив Сергій Сидорчук.