Організатори договірних матчів в українському футболі заробляли до 5 мільйонів доларів на рік (відео)

Суми "винагород" за перемогу у матчі або нічию коливалися від 30 до 100 тисяч гривень.

Організація договірних матчів приносила учасникам злочинного бізнесу шалені прибутки, у грі на тоталізаторі зловмисники заробляли до 5 мільйонів доларів США на рік.

Про це інформує 22 травня прес-центр МВС.

За даними правоохоронців, у корупційних схемах фігурував підкуп гравців, арбітрів, власників клубів, залякування та погрози. Суми "винагород" за перемогу у матчі або нічию коливалися від 30 до 100 тисяч гривень.

"Так, наприклад, представник ПФК "Суми" запропонував арбітру 30 тисяч гривень за нічию та 100 тисяч гривень за перемогу клубу у матчі ПФК "Суми" – ФК "Волинь". В подальшому даний клуб став переможцем, а арбітр одержав обіцяну "винагороду". Зустріч відбулась в закладі громадського харчування наступного дня після футбольного матчу, під час якої представник футбольного клубу передав арбітру 3900 доларів США неправомірної вигоди", – розповів глава МВС Арсен Аваков.

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Також було задокументовано протиправну діяльність і представників МФК "Миколаїв". В цьому випадку за перемогу у матчі МФК "Миколаїв" ‑ ФК "Геліос" арбітру було перераховано на картковий рахунок 50 тисяч гривень неправомірної вигоди.

В МВС зазначають, що організаторів договірних матчів планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що до організації договірних футбольних матчів були залучені 35 футбольних клубів. Наразі задокументовано протиправну діяльність 5-х злочинних груп та 35 футбольних клубів.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок у межах цієї справи Департаментом захисту економіки, Головним слідчим управління Нацполіції та ГПУ проведено 40 обшуків на території 10 областей. Правоохоронці встановили понад 320 осіб, які були задіяні в корупційних схемах та причетні до вчинення злочинів більше ніж у 57 епізодах.