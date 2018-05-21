Українець Парфьонов очолив клуб російської прем'єр-ліги Урал

Зі своїм попереднім клубом "Тосно" Парфьонов виграв Кубок Росії в сезоні-2017/2018.

Українець Дмитро Парфьонов очолив клуб російської прем'єр-ліги "Урал".

Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Єкатеринбурга.

43-річний тренер в минулому сезоні працював з «Тосно», посів з командою 15-е місце в російській Прем'єр-лізі і вилетів у нижчий дивізіон, однак сенсаційно переміг в Кубку Росії.

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Дмитро Парфьонов - український вихованець одеського "Чорноморця", більшу частину футбольної кар'єри провів у московському "Спартаку". Кар'єру тренера він почав у 2012 році.

Зазначимо, що за "Урал" виступають також три українці – воротар Ярослав Годзюр, захисник Денис Кулаков та хавбек Дмитро Хомченовський.