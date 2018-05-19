Онлайн-відеотрансляція, Чорноморець - Зірка, Карпати - Сталь: УПЛ, 32-й тур

В останньому турі Прем'єр-ліги матчі починаються одночасно і буде проведена перекличка.

У суботу відбудуться завершальні матчі чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги у другій "шістці" (7-12 місця).

Зокрема, в Одесі "Чорноморець" прийме "Зірку" з Кропивницького, а у Львові - "Карпати" зіграють проти "Сталі" з Кам'янського, повідомляє офіційний сайт ліги.

Перед останнім туром зберігати повний спокій можуть лише гравці львівської команди, які зберегли місце в УПЛ на наступний сезон. Також не вище 10-го місця піднімуться гравці "Зірки", яким абсолютно точно належить провести матчі плей-офф за збереження місця в Прем'єр-лізі з бронзовим призером ПФЛ (Перша ліга).

А ось "Сталь" і "Чорноморець" поведуть відчайдушну заочну боротьбу за 11-12 місця і право зіграти перехідні матчі плей-офф зі срібним призером ПФЛ. Команда, яка займе останнє 12-е місце проведе сьогодні останній матч у сезоні та безпосередньо вилетить з УПЛ в ПФЛ. Поки у "Сталі" та "Чернморца" по 26 очок, а команда з Кам'янського випереджає одеситів за додатковими показниками.

"Чорноморець" випередить "Сталь" тільки якщо вдаліше зіграє в останньому турі - внічию проти "Зірки" при поразці "Сталі" у Львові, або обіграє кропивничан, за умови нічиєї або перемоги "Карпат" в паралельному матчі.

Матчі "Чорноморець" - "Зірка" та "Карпати" - "Сталь" розпочнуться о 17.00. ТБ-перекличку двох матчів покаже канал УНІАН.