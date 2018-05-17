Фінал Ліги чемпіонів будуть транслювати в Києві на великому екрані

Окремо на Хрещатику пройдуть різні заходи, присвячені фіналу "Реал" - "Ліверпуль".

У Києві на Контрактовій площі вболівальники зможуть подивитися на великому екрані фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зійдуться "Реал" і "Ліверпуль".

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у Facebook.

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"Є приємна новина для футбольних уболівальників, які не потраплять на «Олімпійський». УЄФА, вперше в історії Ліги чемпіонів, погодив публічний перегляд фінального матчу. І 26 травня на Контрактовій площі у столиці, близько 15 тисяч вболівальників зможуть подивитися на великому екрані матч, в якому зійдуться "Ліверпуль" з "Реалом", - заявив Кличко.

Також він повідомив про проведення різних заходів, які пройдуть з 24 травня в містечку «Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику.

Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 26 травня о 21.45 на НСК «Олімпійський».