Спонсор Ліги чемпіонів Газпром не буде представлений на вулицях Києва в дні фіналу

15:03, 17 травня 2018
Футбол
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Реклама Газпрому буде тільки на НСК "Олімпійський" / Чемпіонат

Про це заявив представник КМДА по фіналу ЛЧ Андрій Мірошниченко на спеціальній прес-конференції, присвяченій організації фіналу, повідомляє SportArena.

УЄФА відома тим, що вимагає жорсткого дотримання своїх контрактів, тому могла наполягати, щоб всі спонсори були представлені в місті, що прийматиме фінал Ліги чемпіонів.

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Тим не менш, в даному конкретному випадку, логотип Газпром буде використаний тільки на рекламних бордах на стадіоні напередодні гри, на тренуванні і, безпосередньо, під час матчу.

Як повідомляв УНІАН, фінал ЛЧ між Ліверпулем і Реалом відбудеться в Києві 26 травня.

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Теги: #Ліга Чемпіонів Київ#Газпром спонсор УЄФА