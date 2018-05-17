Спонсор Ліги чемпіонів Газпром не буде представлений на вулицях Києва в дні фіналу

Логотип Газпром буде використаний тільки на рекламних бордах на стадіоні напередодні гри, на тренуванні і, безпосередньо, під час матчу.

Російська корпорація Газпром, яка є спонсором Ліги чемпіонів, не буде представлена на вулицях Києва під час фіналу.

Про це заявив представник КМДА по фіналу ЛЧ Андрій Мірошниченко на спеціальній прес-конференції, присвяченій організації фіналу, повідомляє SportArena.

УЄФА відома тим, що вимагає жорсткого дотримання своїх контрактів, тому могла наполягати, щоб всі спонсори були представлені в місті, що прийматиме фінал Ліги чемпіонів.

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Тим не менш, в даному конкретному випадку, логотип Газпром буде використаний тільки на рекламних бордах на стадіоні напередодні гри, на тренуванні і, безпосередньо, під час матчу.

Як повідомляв УНІАН, фінал ЛЧ між Ліверпулем і Реалом відбудеться в Києві 26 травня.