Спонсор Ліги чемпіонів Газпром не буде представлений на вулицях Києва в дні фіналу
15:03, 17 травня 2018Футбол
111
Логотип Газпром буде використаний тільки на рекламних бордах на стадіоні напередодні гри, на тренуванні і, безпосередньо, під час матчу.
Реклама Газпрому буде тільки на НСК "Олімпійський" / Чемпіонат
Російська корпорація Газпром, яка є спонсором Ліги чемпіонів, не буде представлена на вулицях Києва під час фіналу.
Про це заявив представник КМДА по фіналу ЛЧ Андрій Мірошниченко на спеціальній прес-конференції, присвяченій організації фіналу, повідомляє SportArena.
УЄФА відома тим, що вимагає жорсткого дотримання своїх контрактів, тому могла наполягати, щоб всі спонсори були представлені в місті, що прийматиме фінал Ліги чемпіонів.
Читайте такожЯк готують НСК "Олімпійський" до фіналу Ліги чемпіонів (фото, відео)
Тим не менш, в даному конкретному випадку, логотип Газпром буде використаний тільки на рекламних бордах на стадіоні напередодні гри, на тренуванні і, безпосередньо, під час матчу.
Як повідомляв УНІАН, фінал ЛЧ між Ліверпулем і Реалом відбудеться в Києві 26 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві