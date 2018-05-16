Марсель - Атлетіко - 0:3: клуб з Мадрида упевнено виграв фінал Ліги Європи

Мадридська команда розгромила французів у фінальній грі в Ліоні.

У Ліоні (Франція) завершився фінальний поєдинок Ліги Європи, в якому зустрічалися французький "Марсель" і іспанський "Атлетіко" (Мадрид).

Футболісти "Атлетіко" обіграли суперника з рахунком 3:0 і втретє у своїй історії стали володарями трофею Ліги Європи.

"Марсель" утретє брав участь у фіналі цього турніру (до 2009 року змагання носили назву Кубок УЄФА) і жодного разу не переміг.

Героєм фінального матчу став форвард "Атлетіко" - француз Антуан Грізманн.

На 21-й хвилині першого тайму він скористався нерозторопністю захисників "Марселя" і легко відкрив рахунок.

На 49-й хвилині той же Грізманн забив схожий гол - перехоплення в центрі, красива розпасовка в дотик, і Коке зряче виводить Гризманна на ворота. 2:0.

На 89-й хвилині Коке встановив остаточний рахунок - 3:0.

Підопічні Дієго Сімеоне заволоділи другим за значимістю єврокубковим трофеєм. Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. У ньому зіграють "Реал" і "Ліверпуль".