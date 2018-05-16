Брати Клички будуть тренерами команди Шевченка на «Турнірі чемпіонів» в Києві

Турнір пройде на Хрещатику напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів.

25 травня в Києві пройде «Турнір чемпіонів», в якому візьмуть участь 4 команди – «Легенди «Реала», «Легенди «Ліверпуля», «Друзі Шевченка» і «Легенди Ліги чемпіонів».

На сьогоднішній день стали відомі склади команд, а також їх тренери. Зокрема, команду "Друзі Шевченка" будуть тренувати Віталій та Володимир Клички, повідомляє Трибуна.

Повний склад команд:

«Легенди «Реала»: Єжи Дудек, Мічел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луїш Фігу, Крістіан Карамбе, Клод Макелеле, Естебан Камбьяссо, Предраг Міятович, Давор Шукер

Тренер: Еміліо Бутрагеньо.

«Легенди «Ліверпуля»: Девід Джеймс, Володимир Шміцер, Патрік Бергер, Стів Макманаман, Джейсон Макатир, Луїс Гарсія, Роббі Фаулер

Тренер: Іан Раш.

«Друзі Шевченка»: Олександр Шовковський, Євген Левченко, Ія Андрущак, Кларенс Зеєдорф, Сергій Ребров, Андрій Шевченко, фристайлер 1, фристайлер 2

Тренери: Віталій і Володимир Клички.

«Легенди Ліги чемпіонів»: Вітор Байя, Жозе Босінгва, Марсель Десаї, Марко Матерацці, Алекс Скотт, Деку, Гаіска Мендьєта, Селія Шашич, Хенрік Ларссон, Юні чемпіони adidas

Тренер: Руд Гулліт.

Турнір складатиметься з двох матчів півфіналу, зустрічі за 3-е місце та фіналу. Команди зіграють 2 тайми по 15 хвилин.

Початок матчів – о 16.00. Турнір пройде на Хрещатику.