Марсель - Атлетико: сьогодні визначиться переможець Ліги Європи УЄФА

У фінальному матчі другого за значимістю єврокубка трофей розіграють мадридський "Атлетико" і "Марсель"

Сьогодні у французькому Ліоні відбудеться фінальний матч другого за значимістю єврокубка - Ліги Європи, в якому іспанський "Атлетико" з Мадрида буде протистояти французькому "Марселю".

Це буде 47-й фінал турніру, який раніше мав назву Кубок УЄФА, а зараз перейменовано в Лігу Європи, повідомляє офіційний сайт змагань.

Жодна французька команда ніколи в історії не вигравала Лігу Європи/Кубок УЄФА. У той же час, "Марсель" сьогодні у французькому Ліоні зійдеться з дворазовим володарем трофею. "Атлетико" вигравав титул в 2010-му та 2012 роках.

Між тим, "Атлетико" вдруге в історії грає фінальний матч єврокубка в Ліоні. Раніше це сталося у 1986 році, у фіналі Кубка володарів кубків, коли клуб з Мадрида програв київському "Динамо" під керівництвом Валерія Лобановського - 0:3.

"Марсель" у цьому році вже зустрічався з командою Іспанії зі схожою назвою. Французька команда виграла на домашньому "Стад-Велодром" 8 з 9 ігор Ліги Європи. Єдиної домашньої поразки команда зазнала від "Атлетика" з Більбао - 1:2.

Гра в Ліоні почнеться в 21.45 за київським часом.