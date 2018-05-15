ФФУ назвала появу скандальних фото з трофеєм Ліги чемпіонів цькуванням керівництва федерації

Федерація футболу України зробила офіційну заяву.

Федерація футболу України в спеціальній заяві спробувала відповісти на критику, що виникла після появи скандальних світлин із кубком Ліги чемпіонів поза офіційними заходами напередодні фінального матчу.

"Прикро, що з подачі фейкового ресурсу, який останніми днями став першоджерелом масштабних інформаційних атак на Федерацію футболу України, розпочалася кампанія, що намагається спотворити враження громадськості про цей чудовий проект і було розпочато новий виток цькування керівництва ФФУ.

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Але, ми переконані, що як і будь-який негативний емоційний сплеск, ця кампанія приречена на швидке згасання та забуття. Натомість, майбутнє футбольне дійство і тур Кубків Ліги чемпіонів Україною залишиться в спогадах десятків і сотень тисяч людей назавжди. Важливо, що Україна готова до проведення фіналів Ліги чемпіонів, важливо, що ми отримали за проведену роботу найвищі оцінки від УЄФА і важливо те, що це історичне футбольне свято охоплює неймовірну кількість наших співвітчизників, щирих вболівальників з усієї України", – ідеться в заяві на офіційній сторінці ФФУ в Facebook.

Нагадаємо, прецедент викликаний тим, що головний клубний трофей Європи все частіше з'являється на фотографіях у невідповідних місцях. Раніше кубок був помічений разом з головою ФФУ Андрієм Павелком у церкві (хоча УЄФА є релігійно нейтральною організацією), потім з'явилася світлина, на якій трофей опинився в руках маленької дівчинки на задньому сидінні автомобіля. Нею, за інформацією джерел, є падчерка Андрія Павелка - Єлизавета Чаус.