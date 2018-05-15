УЄФА зробив зауваження ФФУ з приводу поводження Павелка з Кубком чемпіонів

В УЄФА повідомили, що зв'язалися з Федерацією футболу України щодо використання трофею Ліги чемпіонів.

Скандальний вчинок президента Федерації футболу України Андрія Павелка, який дав погратися трофеєм Ліги чемпіонів УЄФА своїй падчерці Єлизаветі Чаус, спричинив за собою реакцію УЄФА.

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«Ми зв'язалися з Федерацією футболу України, щоб ще раз підкреслити суворі рекомендації щодо використання Кубка Ліги Чемпіонів на різних заходах. Подальших коментарів не буде», - заявили в УЄФА у відповідь на запит РИА "Новости".

Нагадаємо, в мережу потрапили фото, на яких в люксовому автомобілі Рейндж Ровері Єлизавета Чаус, дочка цивільної дружини президента ФФУ Катерини Чаус, тримає Кубок чемпіонів.