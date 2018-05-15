Двох гравців збірної Німеччини різко розкритикували за фото з Ердоганом

Месут Озіл та Ілкай Гюндоган - німецькі гравці турецького походження - зустрілися з президентом Туреччини.

Німецький футбольний союз (НФС) засудив півзахисників збірної Німеччини Месута Озіла та Ілкая Гюндогана за зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і спільне фото з ним.

Про це повідомляє BBC.

Месут Озіл та Ілкай Гюндоган - обидва німецьких футболісти турецького походження - вручили Ердогану футболки зі своїми автографами в ході зустрічі в Лондоні, що відбулася минулої неділі. Гюндоган написав на футболці: "Моєму гідному президенту з великою повагою".

Німецькі політики піддали критиці вчинок футболістів, ставлячи під сумнів їхню вірність демократичним цінностям, прийнятим в Німеччині.

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Президент Німецького футбольного союзу Рейнхард Гриндель заявив: "Футбол і НФС підтримують цінності, які не поважаються в достатній мірі президентом Ердоганом. Ось чому не личить, щоб наші гравці дозволяли маніпулювати собою в рамках його (Ердогана. - Прим. УНІАН) виборчої кампанії. Діючи подібним чином, наші футболісти не допомагають нашим зусиллям по інтеграції".

Директор НФС Олівер Бірхофф сказав: "Жоден з них не усвідомлював символічного значення цього фото, але абсолютно очевидно, що вони вчинили неправильно, і ми поговоримо з ними про це".

Президент Ердоган, який вже протягом 15 років знаходиться на чолі турецької держави, домагається переобрання на дострокових президентських виборах, призначених на 24 червня.

Очолювана ним правляча Партія справедливості і розвитку вважається ісламістською. Вона проводить консервативну лінію у внутрішній політиці і піддає поліцейським і судовим переслідуванням опонентів, особливо після придушення спроби військового перевороту в липні 2016 року.

У квітні 2017 року в Туреччині відбувся референдум по внесенню поправок в конституцію, в результаті якої президент Ердоган сильно зміцнив свої позиції, домігшись повного контролю в парламенті і судовій системі.